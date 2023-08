Rafael Cardoso está esperando filha com psicóloga; entenda

Rio - Rafael Cardoso, de 37 anos, está esperando uma filha com a psicóloga Carol Ferraz, oito meses após o fim do casamento com Mari Bridi, com quem é pai de uma menina de 7 anos e um menino de 5. A informação foi confirmada ao DIA pela assessoria do ator, que ainda garante que "ele está prestando todo apoio necessário" à gestante.

A gravidez foi antecipada pelo jornalista Leo Dias, dias após Cardoso ser flagrado com a ex-namorada, a atriz Vivian Linhares, com quem se relacionou entre janeiro e março deste ano. De acordo com o colunista do "Fofocalizando", no SBT, Rafael teria tido um breve romance com Carol durante o período em que esteve separado de Vivian. Além disso, o ator e a modelo estariam ensaiando uma reconciliação, mesmo após ser exposta a gravidez da psicóloga.

Rafael e Vivian foram vistos juntos, no último dia 25, em uma cafeteria de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma foto publicada pelo próprio estabelecimento no Instagram aumentou boatos de que o artista teria interrompido a carreira na TV para morar em uma fazenda no estado do Centro-Oeste. No entanto, os rumores foram desmentidos pela assessoria do ator.

"Essas informações, tanto quanto a estar morando numa fazenda no MS, quanto a dar um tempo na carreira, não procedem. Rafael é contratado da TV Globo, e está à disposição da emissora. Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos – que não estão localizados somente no Estado do RJ -, trabalhando normalmente", diz o comunicado.