Taís Araújo relembra linha de bonecas própria e se diverte: 'Recordar é viver'

Rio - A atriz Taís Araújo aproveitou o dia de TBT para recordar um momento quase esquecido de sua carreira: quando a artista tentou lançar a própria marca de bonecas. Nesta quinta (03), a famosa contou que se deparou com a recordação no Twitter e decidiu reviver a memória com seus seguidores do Instagram.



Na série de registros, Taís compartilhou imagens e vídeos promocionais da boneca, que foi projetada para imitar as feições da atriz. "Não, não foi um surto coletivo dos anos 90 gente, minha própria boneca aconteceu! A boneca Taís Araújo! Foi um sucesso? Não! Provavelmente só essa menina do Twitter comprou e tá tudo bem, pelo menos ela vinha com vários looks. Detalhe: a boneca parece mais a minha prima Kelly do que comigo, mas é isso! Recordar é viver!", escreveu na legenda do post.

Internautas se admiraram com a atitude da artista e até os que não conheciam a boneca usaram os comentários elogiar o brinquedo: "Fico imaginando o quanto de representatividade você jogou no mercado. Parabéns", disse uma fã. "Gente, chocada, não sabia disso! Que amor! O biquinho da boneca é igualzinho o seu. Eu teria super uma boneca dessa!", revelou outra. "Eu tenho a boneca até hoje, Taís! Guardarei com carinho eternamente, sou muito sua fã", contou uma terceira. "'Não vim representar', mas representou e continua representando muitas pessoas até hoje!", afirmou mais um.