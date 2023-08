Vídeo: Anitta passa perrengue em desafio com molhos apimentados

Rio - Anitta, de 30 anos, foi a convidada do programa "The Hot Ones", da revista 'First We Feast', que foi ao ar no YouTube nesta quinta-feira. Durante a atração, a cantora conversou com o apresentador Sean Evans enquanto era desafiada a provar alguns dos molhos mais apimentados do mundo, com níveis variando de 1,6 mil a mais de 600 mil na escala de Scoville, usada para medir a ardência de comidas picantes.

"Antes de vir, eu falei com a minha família e mostrei o programa. Eles falaram que eu não seria capaz de fazer isso, porque eles me conhecem", contou a artista, no início da entrevista que foi conduzida em inglês.

Ao longo do bate-papo sobre sua carreira, a famosa precisou comer um pedaço de frango frito com o molho Da Bomb Beyond Insanity, classificado com o nível 135,6 mil na tabela de Scoville. Anitta não segurou os palavrões em português, enquanto tentava remediar o efeito do condimento bebendo leite: "O que é isso?! Por que alguém faria isso consigo mesmo?", disparou ela, que chegou a chorar com a ardência na boca.

No final do programa, o apresentador pediu que a cantora avaliasse algum lado positivo do desafio: "Nenhum! Eu só acho que é legal ver as reações das pessoas a esse tipo de tortura. Não é ruim, porque algumas pessoas gostam. E acho que você pode conhecer os outros melhor, de acordo com as reações dele a essa m*rda. Mas alguma coisa agradável? Nada! Só a conversa", declarou.

Em determinado momento, a Poderosa falou sobre seus próximos lançamentos, após o single "Funk Rave". Anitta aproveitou para revelar os títulos de duas faixas que estarão em seu novo álbum: "Casi, Casi" e "I Used To Be A Hoe".

A segunda já ganhou um clipe, que teve uma prévia exibida no programa. No trecho, a cantora surge vestida de noiva enquanto é retirada da igreja à força por dois homens, enquanto um terceiro rapaz aparece armado ameaçando as pessoas no local. "São músicas muito boas. Em que eu falo: 'eu costumava ser uma v*dia, mas agora não sou'", explicou a carioca.