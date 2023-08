Arthur Aguiar conta que toparia participar de uma edição dos campeões do 'BBB'

Rio - Arthur Aguiar, ganhador do 'Big Brother Brasil' de 2022, revelou durante uma conversa no Podcast 'Selfie Service' que participaria de uma edição formada só pelos ganhadores do programa. Nesta quarta (02), o ator contou que chegou até a discutir o assunto com outra ganhadora, a cantora Juliette.



"Encontrei com a Juliette no meu dermatologista, lá no Rio, e a gente conversou exatamente sobre isso, se a gente participaria de um 'BBB' só dos campeões. Os dois falaram a mesma coisa, que a gente iria sim", contou o famoso para Lucas Maciel, que comanda o canal de entrevistas. O "Selfie", como é conhecido, ficou bastante animado com a notícia e até pediu para o diretor do reality levar o projeto adiante: "Boninho, faz acontecer!", brincou.



Internautas também deixaram claro que gostaram da ideia nos comentários. "Seria muito f*da. Tudo de novo de um jeito diferente porque ninguém tem a mesma personalidade de antes do 'BBB'", afirmou uma pessoa. "Metade não ganharia de novo, mas queria", confessou outra. "Imaginaaa, ia ser tudo", disse uma terceira. "Tá faltando uma edição assim", argumentou mais uma.

Assista ao trecho: