Whindersson Nunes faz graça com blusa que encolheu na máquina: 'Virou cropped'

Rio - O humorista Whindersson Nunes arrancou risadas de seu seguidores ao compartilhar o resultado da primeira lavagem de uma blusa que comprou durante sua última viagem para Dublin, na Irlanda. Na noite desta quinta (03), o famoso apareceu usando a peça em um antes e depois cômico que divertiu internautas.

Na primeira foto da publicação, Whindesson posa na sala de casa usando cueca e uma blusa de lã pequena, quase do tamanho de um cropped. Já no segundo registro, ele mostra que a peça era muito maior antes de ir para a máquina, no estilo de poncho. "Comprei uma roupa toda celta durante os treino na Irlanda, oia aí na primeira lavada. Quando é pra dar é errado é tudo de uma vez", brincou na legenda do post, fazendo piada com sua recente derrota de lavada em uma luta contra o boxeador King Kenny

Usuários das redes não conseguiram se conter e foram aos comentários para rir da situação do influenciador: "Comprou na mão do perigo", escreveu o cantor João Gomes. "Não acredito que é a mesma roupa KKKK", contou uma fã. "Lá é um estilo, aqui é outro. Cropped tá em alta no meio artístico", argumentou outro. "A expectativa na modelo / A realidade quando visto", disse um terceiro. "Já tem o cropped, agora é só reagir", afirmou mais um.