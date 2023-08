Cintia Dicker revela planos para casamento com Pedro Scooby na Bahia: 'Ano que vem'

Rio - Cintia Dicker, de 36 anos, tirou um momento para conversar com os fãs, nesta quinta-feira, durante a viagem que faz a Barra Grande, na Bahia, com a família. A modelo abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e acabou sendo questionada sobre os planos de realizar uma festa de casamento com Pedro Scooby na cidade baiana.

"Pensamos e, com certeza, vai ser aqui. O plano era casar aqui e continua. Mas provavelmente vai ser no ano que vem", declarou a famosa. Pedro e Cintia oficializaram a união com uma cerimônia civil em 2020, em Portugal, adiando a festa por causa da pandemia do coronavírus. Os dois são pais de uma menina de seis meses, e o surfista também tem três filhos do antigo relacionamento com Luana Piovani.