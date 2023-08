Mônica Martelli encanta com beleza natural em clique no campo: 'Maravilhosa'

Rio - A atriz Mônica Martelli, de 55 anos, encantou a web nesta quinta (03) com um clique capturado na frente de uma bela paisagem natural. Além de compartilhar o registro de tirar o fôlego, a famosa ainda levantou uma questão filosófica que deixou seus seguidores reflexivos.

"Você já se perguntou se seu amor te corta as asas ou te dá asas para voar?", escreveu a influenciadora na legenda do post. Na foto, Mônica aparece usando uma peça que se assemelha a um manto toda em azul escuro e com partes esvoaçantes nos braços, andando em um campo e rodeada de flores dos dois lados.

Fãs da artista ficaram animados com a pergunta feita na publicação e usaram os comentários para dividir suas próprias experiências: "Sem dúvidas me deixa voar alto! Do contrário não seria amor o nome", contou uma pessoa. "Só voos cada vez mais belos", afirmou outra. "O meu me me apoiou nos mais lindos voos da minha vida", respondeu uma terceira. "Pergunta espetacular que deve ser sempre renovada!", elogiou mais uma.