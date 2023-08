Caetano Veloso se emociona com homenagem de Xande de Pilares em álbum; confira!

Rio - Caetano Veloso, de 80 anos, se emocionou com as flores que recebe em vida de Xande de Pilares, de 53, que lança o álbum "Xande Canta Caetano", nesta sexta-feira, nas plataformas de música. Nesta quinta-feira, o baiano compartilhou um vídeo da primeira vez em que escutou "Gente", uma das faixas que o carioca reinterpreta no disco que tem produção de Paula Lavigne e direção musical de Pretinho da Serra.

O ícone da MPB caiu no choro enquanto ouvia a regravação do sucesso em que canta que "gente é pra brilhar, não pra morrer de fome". Ao compartilhar o registro do momento nas redes sociais, Caetano revelou a emoção de ser homenageado com o disco e relembrou outra situação em que a musicalidade dos dois artistas se cruzou.

"Meus filhos e eu tínhamos 'Tá Escrito' como parte do repertório de 'Ofertório' - nosso projeto em família entre 2017 e 2019", começou o veterano, citando a música do grupo Revelação, do qual Xande fez parte até 2014. "Mas eu não poderia imaginar que, anos depois, ganharia um presente tão bonito quanto o álbum 'Xande Canta Caetano', que chega ao mundo dias antes do meu aniversário de 81 anos. Esse disco tocou e emocionou a todos no estúdio logo na primeira audição. Xande é um talento real, verdadeiro. Fico honrado, grato e encantado", completou.

Nos comentários, Xande retribuiu o carinho e e evidenciou admiração por Veloso: "Sem palavras! Uma honra sem tamanho! Muito obrigado", disse o sambista.

Confira: