Filho de Rita Lee usa inteligência artificial para recriar a voz da cantora; saiba mais

Rio - Filho de Rita Lee, o produtor musical João Lee desenvolveu um modelo de inteligência artificial que simula a voz da cantora, que morreu em maio deste ano, aos 75 anos, vítima de um câncer no pulmão. Em postagem na rede social Threads, o herdeiro da eterna Rainha do Rock brasileiro explicou que coletou áudios da voz da mãe em 50 músicas lançadas desde a década de 1970 e aplicou as amostras em um programa que pode ser utilizado para reproduzir a fala de uma pessoa.

"Demorou quase um dia inteiro para rodar o software, mas consegui criar um modelo da voz em dela em IA. Foram semanas de trabalho. Ainda precisa de ajustes, mas o resultado é impressionante. Incrível como a tecnologia para áudio e música avança", declarou João.

Após polêmicas recentes como o caso do comercial que recriou a imagem e voz de Elis Regina , a novidade dividiu opiniões entre os fãs de Rita. No entanto, o produtor de 44 anos fez questão de esclarecer que não pretende fazer uso comercial do modelo que simula a voz de sua mãe através de inteligência artificial.

"Eu nunca faria um IA da voz da minha mãe para lançar música com ela cantando de mentira. Isso nunca vai acontecer, gente. Nem nunca o IA será público. Mas a tecnologia impressiona", afirmou João.

Rita Lee morreu no dia 8 de maio deste ano, vítima de um câncer de pulmão com que foi diagnosticada em 2021. Um dos maiores ídolos do rock nacional, a cantora chegou chegou a fazer tratamentos contra a doença, como imuno e radioterapia, e, no ano passado, Beto Lee, filho da artista, havia celebrado sua recuperação. Ela deixa o marido, o compositor e músico Roberto de Carvalho, e três filhos: Roberto, João e Antônio.