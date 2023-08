Cantor Murilo Huff tranquiliza fãs após acidente com ônibus de sua equipe: 'Todo mundo bem'

Rio - O ônibus do cantor Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, se envolveu em um acidente em Nova Olinda, no Tocantins, na noite desta quinta-feira. De acordo com a PRF, o ônibus colidiu com um veículo de passeio na BR 153. "O condutor do veículo de passeio, homem de 51 anos, apresentou ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital de Nova Olinda (TO). O restante dos envolvidos permaneceu ileso", diz o comunicado da polícia.

A equipe do músico falou sobre o assunto em um comunicado no Instagram e afirmou que não houve feridos. "Informamos que um dos ônibus que transportava a equipe do cantor Murilo Huff sofreu um pequeno acidente, mas ninguém ficou ferido e todos passam bem. O ônibus já está seguindo viagem. Agradecemos a solidariedade e o carinho do público e pedimos que evitem o compartilhamento de notícias falsas ou de fontes não oficiais. A agenda do artista segue inalterada para o fim de semana", disse o comunicado.

Pouco tempo depois, Murilo Huff surgiu nos stories, do Instagram, para tranquilizar os fãs. "Estou passando pra tranquilizar todo mundo que está preocupado, mandando mensagem... Graças a Deus está todo mundo bem. Um dos ônibus que transportava parte da nossa equipe sofreu um acidente na estrada, eu não estava dentro do ônibus, grande parte da equipe também não estava dentro do ônibus, e quem estava não se machucou, ninguém se feriu, graças a Deus, todo mundo bem", disse o cantor.

"O ônibus já está seguindo viagem com destino a Goiânia e nós seguimos aqui em Pontes Lacerda, no Mato Grosso. Nossa agenda segue normalmente. Só passando pra tranquilizar vocês e agradecer todas as mensagens de carinho", completou.



Em seguida, Murilo falou sobre o veículo de passeio que colidiu com o ônibus de sua equipe. "Só pra frisar também, estou vendo bastante gente comentando: apesar do carro que se envolveu no acidente com nosso ônibus ter estragado bastante, ninguém que estava lá teve ferimentos graves, tá ok? Então, todos os envolvidos no acidente estão bem", finalizou o cantor.