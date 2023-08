Simone Mendes faz festão em São Paulo para comemorar aniversário do filho

Rio - A cantora Simone Mendes realizou uma grande festa, em São Paulo, para comemorar o aniversário de 9 anos de seu filho, Henry, na noite desta quinta-feira. O menino escolheu o tema "carros esportivos" e Simone apareceu na festa a caráter: vestida de piloto.

"Hoje é dia do primeiro amor da minha vida. Meu filho, através de você eu recebi uma das maiores bênçãos. Um filho querido, dedicado, com um coração de ouro e carinhoso. Você é o meu sonho realizado, minha alegria, meu amor eterno. Agradeço todos os dias ao Senhor, e a Ele peço que o cuide e proteja na minha ausência. Feliz aniversário, meu amor! Te amo", escreveu Simone em homenagem ao filho no Instagram.

Famosos como a influenciadora digital Maíra Cardi e seu namorado, Thiago Nigro, e Dani Souza, a eterna Mulher Samambaia, compareceram ao evento.