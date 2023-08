Rio - A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou a manhã desta quinta-feira para se exercitar ao ar livre. Ela esteve na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e estava acompanhada por uma amiga. As duas colocaram o papo em dia enquanto se exercitavam e pareciam estar se divertindo bastante. Fátima está fora das telinhas desde o fim do "The Voice Kids", no mês passado.