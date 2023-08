Carolina Dieckmann se estressa ao voltar a comentar polêmica com José Loreto: 'Parou'

Rio - Após fazer um post no Instagram para desmentir rumores de que José Loreto a teria deixado constrangida após flertar com ela , Carolina Dieckmann voltou às redes sociais para comentar o caso mais uma vez. Em vídeo, a atriz, de 44 anos, afirmou que não teve a intenção de defender o ator no mal-entendido com os ex-BBBs Lucas Bissoli e Eslovênia Marques , apenas quis ser justa.