Ator Sidney Sampaio é socorrido após cair de janela de hotel na Zona Sul do Rio

Rio - O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, caiu da janela do primeiro andar de um hotel em que estava hospedado em Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. Segundo testemunhas, o artista estaria descontrolado, teria se envolvido em uma confusão às 7h e destruído o quarto antes da queda. No momento do acidente, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Uma reportagem do programa "Balanço Geral", da Record TV, teve acesso a imagens da câmera de segurança do hotel em que Sidney estava hospedado e ouviu os relatos de testemunhas que afirmaram certo desequilíbrio por parte do ator.

De acordo com o boletim médico enviado pela Secretaria Municipal de Saúde ao MEIA HORA, o quadro de saúde de Sidney é "estável", e ele teria sofrido apenas "duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica" e permanece em observação.

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação", diz o comunicado.



