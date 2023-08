Amigo de Sidney Sampaio informa estado de saúde do ator após queda de quarto de hotel

Rio - Uendson Tlove, amigo de Sidney Sampaio, atualizou os seguidores sobre o estado clínico do artista após a queda da janela do primeiro andar de um hotel, em Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. De acordo com o empresário, o ator passará por uma radiografia e depois receberá alta do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

"Boa tarde, gente. Tudo bem? Quem é fã do nosso amigo Sidney, queria tranquilizar vocês. Está tudo bem, graças a Deus, Deus sabe de tudo, pedir só orações para vocês, para que ele saia dessa em nome de Jesus. Vim tranquilizar quem estava me perguntando", disse nos Stories.

O empresário foi até o hospital e conversou com os familiares do artista. "Está tudo bem, estou aqui com a família dele. Ele vai receber alta daqui a pouco, vai fazer só uma radiografia para saber se tá tudo bem com a coluna. A irmã dele tá aqui, a mãe também. Só estamos esperando ele ter alta. Está tudo bem com ele, graças a Deus", concluiu.

O boletim médico enviado pela Secretaria Municipal de Saúde ao DIA, na manhã desta sexta-feira, adiantou que o estado de saúde de Sidney Sampaio é estável. "A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação."