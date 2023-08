Empresário de Kevin O Chris detona Dennis DJ por remix; equipe manda derrubar faixa

Rio - Sucesso viral de Kevin O Chris e Dennis DJ, a música "Tá Ok" gerou uma polêmica entre os dois artistas após o lançamento, nesta quinta-feira, de um remix com os colombianos Maluma e Karol G. Poucos minutos após o videoclipe da nova versão ser divulgado no YouTube, o empresário de Kevin, Dudu Traineiras, foi aos Stories do Instagram detonar a faixa: "Se dependesse de mim, Kevin nunca gravaria. Bando de fdp que só suga o funk!"

Em vídeo, Dudu mandou um recado diretamente para Dennis sobre a parceria com os artistas internacionais: "Você não é brabo, você é um safado! Porque essa p*rra da música 'Tá Ok' foi o Kevin que escreveu, do começo até o final. Agora vem ofuscar o moleque na p*rra de um remix, tomar a música do moleque. Você não é nada no funk. Você não representa o funkeiro. Estou engasgado contigo há anos. Porque você não luta pelo funk, você não ajuda ninguém", disparou.

Nesta sexta-feira, a assessoria de imprensa de Kevin O Chris emitiu um comunicado informando sobre o pedido movido pela ONErpm, distribuidora responsável pela discografia do carioca, para que o remix seja removido de todas as plataformas digitais, assim como o videoclipe.

"O videoclipe disponibilizado nas plataformas não havia recebido a aprovação da equipe do Kevin O Chris, tampouco do próprio artista", revelou o documento. No vídeo, que continua no ar, o funkeiro aparece apenas em poucas cenas, que foram retiradas do clipe gravado para a faixa original, lançada em maio deste ano.

A equipe do cantor ainda destaca que "outro ponto de discordância" está na inclusão de Kevin apenas como artista convidado na faixa, e não como artista principal ao lado de Dennis, Maluma e Karol G. "(Os créditos) não estavam em conformidade com o acordo previamente estabelecido entre a ONErpm e a Sony. Os créditos da música foram enviados com a participação do Kevin O Chris como 'feat.' e não como 'main artist', o que não reflete o que foi autorizado pela equipe", explicou a nota.

"Diante de tais divergências, a ONErpm entendeu que a melhor medida seria o 'takedown' imediato de "Tá Ok Remix", a fim de evitar qualquer mal-entendido ou desconformidade com as autorizações e os acordos estabelecidos. A equipe do Kevin O Chris e o artista se colocam ainda a disposição para uma nova versão do videoclipe, como o reenvio da faixa creditada corretamente, em todas as plataformas digitais. A equipe de Kevin reforça seu compromisso com a transparência, a ética e a integridade em todas as suas operações e reitera o respeito ao trabalho e à carreira do artista agradecemos a compreensão de todos os envolvidos", finalizou o comunicado.

Resposta de Dennis DJ

Após o pronunciamento da equipe de Kevin, Dennis DJ publicou um vídeo no Instagram a fim de esclarecer a situação. O produtor musical enfatizou que tem uma relação de amizade com o funkeiro e deu sua opinião sobre o "fogo cruzado": "(Kevin) é um cara que eu admiro muito, que eu rasgo elogios o tempo porque é um gênio. Algumas coisas fogem do meu controle e do controle do próprio Kevin. São assuntos burocráticos, de gravadora, mas que eu também falei com o Kevin: 'Estou com você, tá errado'", declarou.



O artista ainda mostrou prints das mensagens que trocou com Kevin sobre a polêmica: "Irmão, tô desde ontem mal com esse assunto, tento o máximo não te perturbar com isso, não sei mais o que fazer, na boa. Só peço desculpas, uma parada que deveria ser f*da pra gente comemorar tá dando maior dor de cabeça, já mandei todo mundo se f*der na Sony", disse Dennis, em conversa com o cantor.

Sobre a acusação feita por Dudu Traineiras, o DJ minimizou o problema e disse entender que empresário esteja estressado. Por fim, Dennis ainda destacou que todo o processo de criação de "Tá Ok" foi registrado em vídeos publicados nas redes sociais, evidenciando a parceria com Kevin O Chris desde o início.