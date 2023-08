Sidney Sampaio recebe alta hospitalar após queda de quarto de hotel

Rio - Sidney Sampaio recebeu alta do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, após cair da janela do primeiro andar de um hotel em que estava hospedado em Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. Testemunhas afirmaram que o ator de 43 anos teria se envolvido em uma confusão às 7h e destruído o quarto antes da queda.

Na manhã desta sexta-feira, um boletim médico enviado pela Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde do artista estava estável. "A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação", disse em comunicado.

Uendson Tlove, amigo de Sidney Sampaio, detalhou a situação do ator antes da alta médica. "Está tudo bem, estou aqui com a família dele. Ele vai receber alta daqui a pouco, vai fazer só uma radiografia para saber se tá tudo bem com a coluna. A irmã dele tá aqui, a mãe também. Só estamos esperando ele ter alta. Está tudo bem com ele, graças a Deus", afirmou.