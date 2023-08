Bruna Marquezine faz aniversário e recebe homenagem de par romântico em 'Besouro Azul'

Rio - Bruna Marquezine completa 28 anos nesta sexta-feira e ganhou diversas homenagens nas redes sociais. O ator Xolo Maridueña foi um dos famosos que usou os Stories do Instagram para celebrar o aniversário da atriz, com quem faz par romântico no filme "Besouro Azul", que estreia nos cinemas em 17 de agosto.

No primeiro vídeo publicado na madrugada, Bruna e Xolo aparecem sentados frente a frente com um pote entre si: "Essa sou eu tentando segurar um sapo", explicou a atriz, que leva um susto e grita quando o amigo abre o pote de surpresa. "Tinha que esperar até você dormir para postar os mais constrangedores, mas não consegui esperar com esse", brincou o astro americano, na legenda da postagem.

O ator ainda compartilhou outros momentos divertidos ao lado da colega de cena, incluindo prints de videochamadas que fez com Bruna. "Conexão especial", escreveu Xolo, em um dos posts. Em outra foto, a dupla surgiu caracterizada para uma festa junina, na companhia de Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo.

Além do artista norte-americano, celebridades brasileiras também foram às redes sociais para comemorar o aniversário da atriz. "Hoje o dia é dela, nossa (e do mundo inteiro) Bruna Marquezine. É muito bonito ver essa mulher crescendo, acontecendo e vencendo. Ela merece. (...) Feliz aniversário, 'Bruma'. Todo amor que houver nessa vida pra você e menos dores nas costas, por favor", disse Fernanda Paes Leme. "Hoje é aniversário da Bruna e ela tá de parabéns não só pela data de hoje, que é muito especial, mas pela estreia que está chegando!! Dia 17/08 lotem os cinemas que ela vai tá em Hollywood meus amores! Feliz aniversário, Bruna!! Felicidade, saúde e sucesso sempre!", desejou Taís Araújo, citando o filme "Besouro Azul".

No filme da DC Comics, Bruna surge no papel de Jenny Kor, par romântico de Jaime Reyes, o herói protagonista da trama, que é interpretado por Xolo Maridueña, conhecido por estrelar a série "Cobra Kai", da Netflix. A produção conta a história do jovem que encontra um artefato mágico e assume o controle de uma armadura superpoderosa.