'A vida é nosso bem mais precioso', diz Maisa Silva após escapar de incêndio

Rio - Maisa Silva, de 21 anos, falou pela primeira vez nas redes sociais, nesta sexta-feira, sobre o incêndio que atingiu um prédio onde a atriz estava hospedada em Recife, Pernambuco, no último sábado . Em postagem no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos tiradas nas férias ao lado dos amigos e refletiu sobre o susto que enfrentou no fim de semana.

"Precisei de um tempinho, porém bem e ao lado da minha família e amigos. Hoje estou aqui abrindo um álbum que é parte do meu coração. Grata a Deus pela oportunidade de valorizar pessoas, momentos e de ter a consciência de que sou muito pequena perto desse universo poderoso e misterioso. Agradeço também por Ele me proteger, me dar propósito e guiar cada passo meu e dos que amo. A vida é nosso bem mais precioso. No fim do dia, é isso que importa", escreveu a famosa.

No último sábado, Maisa escapou de um incêndio de grande proporção que atingiu o 26º andar do prédio onde a atriz estava hospedada com um grupo de amigas, em Recife, depois de passar uma temporada na Europa. A equipe da atriz usou seu perfil no Instagram para tranquilizar os fãs: "Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas. Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação", escreveu.