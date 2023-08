Xande de Pilares brinca com erro em lançamento de álbum no streaming; confira!

Rio - Xande de Pilares, de 53 anos, lançou o álbum "Xande Canta Caetano", nesta sexta-feira, com regravações de sucessos de Caetano Veloso, de 80. No entanto, um detalhe inesperado chamou a atenção na estreia do disco: a quarta faixa do projeto foi cadastrada em plataformas digitais com o título "Trigresa", quando o nome certo seria "Tigresa".

O erro de digitação não passou despercebido por Xande, que fez piada com a situação no Twitter, relembrando um famoso trava-língua: "Três pratos de trigo para três tigres tristes", escreveu o sambista. Até o momento da publicação desta matéria, o nome da música ainda não havia sido corrigido em serviços de streaming como Spotify e Apple Music.

Três pratos de trigo para três tigres tristes — Xande de Pilares (@xandedepilares) August 4, 2023

Nos comentários, fãs se juntaram ao carioca na brincadeira: "Deus proteja esse estagiário", disse uma seguidora. "Que tristreza", brincou outra internauta. "Mero detalhe diante da grandeza desse álbum! Xande, uau! Você é um rei!", elogiou uma terceira.