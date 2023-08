Mel Fronckowiak desabafa sobre padrões de beleza após assistir 'Barbie'

Rio Mel Fronckowiak fez uma reflexão nas redes sociais, nesta sexta-feira, após assistir ao filme "Barbie". A apresentadora de 35 anos comentou uma cena do longa em que a protagonista abandona o uso de salto alto e abordou os padrões de beleza impostos sobre as mulheres.

"Recentemente, fui fazer uma limpa no meu armário e tirei uma quantidade enorme de saltos altos que eu não uso mais. E tem essa questão de o pé da Barbie ser sempre pronto para o salto. Cheguei à conclusão de como eu já fui capaz de usar sapatos que me machucavam? Não sei se isso é um privilégio de que a gente está envelhecendo e ganhando maturidade, prestigiando e valorizando outras coisas, se tem a ver com o tempo que a gente vive", começou o relato.

Ela ainda desabafou sobre as imposições que sofreu desde pequena. "Queria levantar esse questionamento sobre o preço da beleza, que a gente sempre ouviu falar. Eu cresci ouvindo que para ficar bonita tem que doer. Chega um determinado momento, um certo tempo que a gente diz: talvez não. Tenho gostado cada vez mais de não usar salto alto", concluiu.