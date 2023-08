William Bonner agita a web com post misterioso: 'Vou acionar a turma do Scooby-Doo'

Rio - William Bonner, de 59 anos, movimentou as redes sociais, nesta sexta-feira, com uma publicação pra lá de misteriosa. O âncora do "Jornal Nacional", na TV Globo, compartilhou uma foto no Instagram em que mostra nada mais que o número 9.986, enquanto a legenda da postagem trazia apenas a data: "4 de agosto de 2023".

Nos comentários, internautas assumiram a tarefa de tentar descobrir o significado por trás do número: "Ora ora, vou ter que acionar a turma do Scooby-Doo para desvendar esse mistério", brincou uma fã. "Esse é o salário do seu estagiário?", questionou um seguidor. "Essa é a quantidade de vezes que você disse 'boa noite' no JN?", sugeriu outro usuário. "Caiu o salário? (risos)", supôs mais uma pessoa.

Teve quem chegasse a uma conclusão lógica relacionada a uma data especial para o jornalista: "Ele apresenta o JN desde abril de 1996. Do dia 01/04/1996 até hoje, se passaram exatamente 9.986 dias... Com certeza é isso", cravou um dos palpiteiros.

Confira: