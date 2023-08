Viih Tube relembra noite em que engravidou de Eliezer: 'Foi uma coisa sensitiva'

Rio - Viih Tube, de 22 anos, estreou o programa "MaterniDelas" ao lado de Tatá Estaniecki, nesta sexta-feira, tendo Thaila Ayala como a primeira convidada do novo quadro do "PodDelas". Durante o bate-papo sobre maternidade, a influenciadora relembrou a experiência que teve quando a filha, fruto do casamento com Eliezer, foi concebida.

"Foi um sexo simples, me arrepiei toda, saí esquisita de lá. Eu juro por Deus, saí esquisita, não tinha nenhum motivo. Foi uma coisa sensitiva. E o próprio Eli falou: ‘Eu te engravidei hoje'", relatou a ex-BBB. "Foi uma despedida porque eu ia viajar com a minha família por 20 dias (...) Fui, voltei. Fui fazer o exame.. Já cheguei falando ‘vou fazer o exame’ (...) Eu estava com muito medo. Ele falando super de boa, ele estava muito seguro", contou.

Em seguida, Viih disse que realizou o teste de gravidez, mas ficou em choque com o resultado: "Eu não consegui falar para ele ' Tô grávida’ , eu falei ‘olha a caixinha’", relatou. "Só saí da negação porque foi Deus que planejou. Ele sabia o que era melhor para mim", declarou a youtuber.

Três meses após o nascimento de sua primeira filha, a famosa entregou que está disposta a aumentar a família: "Quero ter dois, três, quatro [filhos]. Eu quero adotar, tenho muita vontade. Acho que eu nasci para ser mãe", afirmou.