Internado, Paulinho da Viola adia shows após cirurgia para tratar tumor

Rio - A equipe de Paulinho da Viola anunciou, na noite desta sexta-feira, o cancelamento dos próximos shows que o cantor faria de sua turnê em celebração pelos 80 anos. O comunicado divulgado no Instagram oficial do artista informou que as apresentações dos dias 5 e 12 de agosto foram transferidas para 7 de outubro e 9 de novembro, em Florianópolis (SC) e João Pessoa (PB), respectivamente.

A nota ainda explica que a alteração é devida "aos cuidados médicos necessários para a plena recuperação de saúde de Paulinho", que segue internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio , desde o último domingo. O cantor passou por uma enterectomia para tratar um raro tumor gastrointestinal com que foi diagnosticado após dar entrada no hospital com um sangramento digestivo.