'Cuidar de quem cuidou de mim', desabafa Flay após mãe ser internada

Rio - Flay usou os Stories na noite da última sexta-feira para desabafar após a mãe, Dona Lucilene, ser submetida a uma cirurgia complexa. A cantora e ex-integrante do "BBB 20" não detalhou o motivo do procedimento, mas agradeceu por ter condições de ajudar a matriarca.

"Minha vez de cuidar de quem tanto cuidou de mim! Até algumas semanas eu nunca imaginei estarmos vivendo isso, mas já que nossa fé está passando por provação, vamos juntas mãezinha, vencendo mais essa batalha! Há alguns dias comentei que estávamos vivendo dias difíceis por aqui... pois é, tivemos uma infeliz surpresa e imediatamente eu revirei céus e terras para colocar minha mãe em tratamento aos cuidados dos melhores profissionais e condições possíveis", iniciou o relato.

"Agora só gratidão a Deus por me permitir cuidar da minha mãe como ela merece, coisa que não teria como até uns 3 anos atrás. Bom, ontem minha mãe realizou uma cirurgia complexa, mas graças a Deus deu tudo certo! Falo isso sabendo o que aconteceu com ela poderia e acontece diariamente com muitas mulheres (em breve falaremos mais sobre isso). Por hora, quero pedir as orações daqueles que se importam conosco, comigo e com minha família para uma recuperação tranquila e abençoada!", finalizou.