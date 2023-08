Lexa recebe homenagem da Câmara de Vereadores do Rio

Rio - Lexa recebeu uma homenagem, na última sexta-feira, da Câmera Municipal de Vereadores, no Centro do Rio. Aos 28 anos, a cantora ganhou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, que é concedida para as celebridades que se destacaram na sociedade brasileira ou internacional. Para o momento especial, a artista teve a companhia da mãe, Darlin Ferrattry, e da irmã, Wenny Isa.

Em suas redes sociais, a Rainha de bateria da Unidos da Tijuca comemorou a homenagem ao lado de componentes da agremiação. "Hoje recebi a medalha Pedro Ernesto, a medalha de maior honraria do Rio de Janeiro. Que emoção e honra receber essa homenagem. Obrigada a todos os presentes, família, amigos, equipe e fãs pelas palavras… foi LINDO! Viva a nossa cultura!", escreveu.