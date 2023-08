'Incha bastante', afirma Rafa Brites após cirurgia para explante de silicone

Rio - Rafa Brites atualizou os seguidores, neste sábado (05), sobre a recuperação da cirurgia para retirada dos próteses de silicone. No mês passado, a apresentadora de 36 anos revelou que faria o procedimento e comentou as suas preocupações com o explante.

"Bom dia, estou fazendo a minha primeira caminhada, já estou de pé. Ainda não senti nenhuma dor. Estou com mais dor no acesso da mão do que qualquer outra coisa. Já fiz xixi, já tirei a sonda. Estou com o dreno, dei minha voltinha e já vou deitar aqui. Incha bastante. Estou mais inchada que meu pós-parto", relatou.



Na última sexta-feira, a mulher de Felipe Andreoli falou nos Stories após a realização da cirurgia. "Deu tudo certo, fiz o explante que eu tanto queria, já estou sem silicone. Nunca tive problemas com silicone, se alguém falar que eu tive doença de silicone nunca foi isso. Foi uma questão minha, com a minha própria trajetória, que me fez ter essa vontade de tirar. E mais do que tudo, gente, vim aqui para dizer para nunca, ninguém, romantizar as cirurgias", disse.

"Para uma cirurgia você tem que ter consciência dos riscos que você toma, sempre. Toda cirurgia inclui riscos, você precisa procurar profissionais que estejam aptos a fazer, procure espaços que estejam aptos a fazer, procure ajuda profissional para lidar com o seu psicológico", acrescentou.