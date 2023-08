Neymar Jr. dedica música para Bruna Biancardi em show do cantor Belo

Rio - Neymar Jr. decidiu se declarar para a namorada e mãe de sua primeira filha, Bruna Biancardi, com uma homenagem especial durante um show do cantor Belo, em São Paulo. Neste sábado (05), a famosa curtia uma noite com as amigas quando foi surpreendida pelo gesto romântico do atacante, que pediu para o pagodeiro dedicar a música 'Tudo Mudou' para sua amada.



Em um vídeo registrado por uma das amigas da influenciadora, Belo aproveita uma pausa na apresentação para conversar com Bruna e revelar o pedido do jogador do PSG. "Quando eu tava vindo pra cá, o Neymar me ligou e pediu pra eu cantar uma música pra você, porque você mudou a vida dele em todos os sentidos", contou o artista. A dedicatória chamou atenção da web pela letra emocionada da faixa, que fala sobre o poder de transformação do amor: "Agradeço a você / Tudo aquilo que sou/ Antes de te encontrar /O mundo não tinha cor/ Quero te dizer teu amor mudou a minha vida / Amo você demais / Te peço por favor/ Pra me prometer que nunca vai ter despedida".

O clipe acabou repercutindo nas redes, mas usuários não ficaram convencidos que o atleta estava sendo sincero e criticaram o craque por "tentar se redimir" após trair a companheira. "Devia ter vergonha de fazer uma palhaçada dessas", comentou uma pessoa. "Tudo mudou até o próximo chifre", caçoou outra. "Muito romântico, nem parece que tá comendo várias em Ibiza", ironizou uma terceira. "Ele na cama com a amante: 'C*r*lho, esqueci de ligar pro Belo, pera aí'", brincou mais uma.



Confira o momento: