Camila Pitanga curte dia de sol e recebe elogios: 'Embelezando a praia'

Rio - A atriz Camila Pitanga, de 46 anos, impressionou seguidores com sua beleza ao curtir um dia de praia em Ipanema, no Rio de Janeiro. Neste domingo (06), a famosa aproveitou o dia de sol para postar uma nova foto em seu perfil do Instagram e tirar o fôlego dos usuários das redes.

No clique, Camila aparece virada para o Sol, renovando o bronzeado deitada em uma canga vermelha com estampa de folhagens, usando um coque e expondo seu "corpaço" com um biquíni vermelho fininho. "Ipanema", escreveu, simplesmente, na legenda da publicação.

Internautas ficaram de queixo caído com o corpo escultural da artista e encheram Pitanga de elogios nos comentários do post: "A mulher mais linda desse mundo", afirmou uma fã. "Camila Pitanga embelezando a praia de Ipanema", admirou outra. "Mas já não está calor o suficiente, não? Francamente, a falta de sensibilidade ecológica de algumas pessoas...", brincou um terceiro. "Olha que coisa mais linda mais cheia de graça", disse mais um.