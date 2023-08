Carmo Dalla Vecchia dá selinho em amigo durante passeio no shopping

Rio - O ator Carmo Dalla Vecchia, de 51 anos, fez um passeio em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. O ator estava acompanhado por um amigo, com quem circulou de mãos dadas. Em determinado momento, Carmo e o rapaz deram um selinho.

Nas imagens, é possível ver que o autor João Emanuel Carneiro, de 53, marido de Carmo, está um pouco atrás dele e do amigo, conversando com outra pessoa. Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro estão casados há 18 anos. Atualmente, o ator está no ar na novela "Amor Perfeito", como o personagem Érico Requião.