Secretária pessoal de Aracy Balabanian diz que atriz estava recebendo cuidados paliativos

Rio - A atriz Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira aos 83 anos, estava recebendo cuidados paliativos por conta de um câncer de pulmão. Os amigos e familiares já estavam cientes do estado de saúde delicado da veterana.

"Ela estava internada desde a última quinta, teve uma piora e a levamos ao hospital. Quando ela deu entrada na Clínica São Vicente, e os médicos, inclusive o médico particular dela, já nos falaram que era apenas uma questão de mantê-la confortável, sem dor, já estávamos cientes que era o fim. Ela fez a passagem sem dor, cercada pelos amigos e pela família", disse Cris, secretária pessoal da atriz em entrevista à revista "Quem".

A artista foi diagnosticada com câncer no final do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. "A Globo está resolvendo sobre o velório e a cremação, deve ser tudo amanhã. A gente sabe que ela gostaria de um velório público. Mas depois a cremação será restrita à família e aos amigos", revelou Cris.