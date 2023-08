Ana Maria Braga nega boatos de aposentadoria

Rio - Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta segunda-feira (07) para rebater afirmações que davam conta de que deixaria o comando do "Mais Você" em 2024. A apresentadora publicou um vídeo em que desabafa sobre o peso de notícias falsas, além de negar que vai deixar a TV Globo nos próximos meses. De acordo com a loira, os boatos que circulam a seu respeito, deixaram equipe e profissionais apreensivos, o que fez com que decidisse se posicionar.

"Quando se dá uma notícia sem nenhuma base, que tipo de jornalismo é esse, quando se trata de uma carreira profissional? Eu nunca deixei de falar a verdade. As primeiras pessoas que vão saber de qualquer mudança que tenha de ideia com relação a trabalhar ou não, são primeiro a minha família e em segundo lugar, são vocês, que pagam o meu salário, quem acredita em mim há mais de 30 anos e estão comigo todas as manhãs", disse.

"E agora saiu uma notícia que disse que eu já negociei com a Rede Globo, que eu deixo de trabalhar em 2024, uma mentira deslavada. Isso atrapalha o andamento dos meus negócios, dos negócios da Globo, é uma coisa que não faz sentido... Falar uns absurdos desses dá clique né? Dá money para essa gente que vai fazendo isso e reproduzindo sem fim. Tão louca, tão idiota, sem sentido (a notícia), que eu precisei vir falar com o pessoal, para dizer que isso não existe", complementou.

Ainda segundo a apresentadora, qualquer decisão que for tomada em relação ao assunto, será comunicada previamente. Ana ainda pontuou que vai deixar o programa temporariamente, por férias já vencidas, que precisam ser tiradas. "Dessa vez realmente não vou deixar passar e queria que vocês reproduzam isso na mesma velocidade, fofoqueiros de plantão, de quando vocês compartilham uma notícia de que eu vou sair daqui. Amanhã tô aqui, com a mesma disposição, a mesma alegria, porque não adianta...Já estão me tirando da Globo desde que eu entrei, mas dessa vez não. Eu não tenho saco para isso", pontuou.