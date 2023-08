Sérgio Malheiros lamenta morte de Aracy Balabanian: 'Perdemos um ser humano fantástico'

Rio - Sérgio Malheiros usou as redes sociais para homenagear a atriz Aracy Balabanian, que faleceu nesta segunda-feira, aos 83 anos. A atriz estava internada desde outubro de 2022 para tratamento de um câncer de pulmão. Os dois contracenaram em "Da Cor do Pecado", da TV Globo, em 2004. Na trama escrita por João Emanuel Carneiro, o ator viveu o personagem Raí, neto de Afonso, interpretado por Lima Duarte. Já a veterana foi Germana, a governanta da família Lambertini.

"Não sei dizer em palavras a tristeza que senti ao ler essa notícia. Foi difícil acreditar. Me lembro que liguei pra ela há poucas semanas, perguntei como ela estava, e a resposta foi: 'Tô ótima. Não liga pra essas fofocas, não. É tudo mentira…' Aracy vai ser pra sempre uma referência pra mim. Minha avó na arte e na vida", escreveu.

Ele ainda agradeceu os aprendizados que adquiriu ao conviver com a veterana. "Obrigado por todos os conselhos, histórias e ensinamentos que fizeram toda a diferença ao longo de todos esses anos da minha vida e carreira. Aracy sempre tinha alguma coisa pra ensinar e sempre me incentivava (e cobrava) que eu estudasse muito… Ela me fez acreditar que eu poderia realmente viver do meu trabalho. Perdemos, além de uma artista gigante, um ser humano fantástico."