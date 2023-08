Viih Tube faz teste de gravidez após enjoo e Eliezer anuncia resultado; confira

Rio - Viih Tube, de 22 anos, e Eliezer, de 33, surpreenderam os fãs, nesta segunda-feira, com a suspeita de uma nova gravidez, três meses após o nascimento da primeira filha do casal. O ex-participante do "BBB 22" foi aos Stories do Instagram para contar que a influenciadora realizaria um teste de gravidez após uma semana passando mal. "Vamos tirar a prova dos 9", declarou ele.

Pouco depois, o famoso voltou a atualizar seu perfil avisando que o resultado do exame rápido foi "negativo". Enquanto isso, Viih contou, em seus Stories, que ficou enjoada poucas vezes durante a gestação, apenas nos primeiros meses.

Respondendo perguntas de seguidores, a youtuber ainda falou sobre a perda de peso que teve recentemente: "Desde o parto, perdi 6 kg. Aí parei num peso e, com a dieta e treino, já perdi mais 3 kg nesse mês", contou a ex-sister.