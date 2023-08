‘Profissão Repórter’ vai até o Peru na maior viagem de ônibus do mundo

Rio - A equipe do "Profissão Repórter" mostra nesta terça-feira (08) uma viagem inesquecível, cruzando o continente, do oceano Atlântico até o Pacífico, percorrendo seis estados brasileiros, rumo à fronteira com o Peru. Tudo isso, em um ônibus operado por uma companhia nacional, com rota que começa no Rio de Janeiro e passa por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. A viagem segue pela Amazônia peruana, cruza a cordilheira dos Andes e pega a estrada transoceânica até Lima.

No programa, os repórteres André Neves Sampaio, Nathalia Tavolieri e Gabi Vilaça mostram os bastidores da viagem, que durou seis dias dentro de um ônibus, com mais de 120 horas e seis mil quilômetros percorridos. A amplitude térmica varia dos 40 graus até zero grau. As viagens foram assumidas em março deste ano, por uma companhia de ônibus do Acre depois que uma empresa peruana fechou as portas após a pandemia. A passagem de ida custa R$ 1.200.

“É uma viagem que vou guardar para o resto da vida. Quando chegamos no Acre, por exemplo, estava 40 graus. Atravessamos a fronteira na Amazônia peruana com muito calor, e, depois de quatro horas, estávamos no topo da Cordilheira dos Andes, a temperatura batia zero grau. Além disso, toda a convivência com as pessoas no ônibus, dias na estrada, tomando banho em posto, comendo em loja de conveniência. Passei por lugares que nunca tinha passado, conheci pessoas novas que, até certo ponto, têm uma disposição muito grande de encarar essa viagem. E o mais legal de tudo é que por terra você conhece muitas coisas que no avião você nem imagina que existam”, destaca André Neves.



No veículo, entre os 40 passageiros, há peruanos que querem voltar para casa, alguns aventureiros com vontade de cruzar o país, e também turistas que sonham em conhecer o Machu Picchu, ponto turístico mais famoso do Peru e uma das 7 Maravilhas do Mundo. “Essa viagem, para mim, está sendo muito especial. Mas muito especial, mesmo. Porque é um momento que eu estou aproveitando para ter um contato mais próximo com o meu filho”, diz o Policial Civil Alberto Luduvice, que saiu de Sergipe, ao lado do filho de 11 anos.

“Ficou um programa leve, divertido, que tem uma pegada cultural, e é uma forma de as pessoas viajarem com a gente. Cruzamos seis estados brasileiros, conhecemos paisagens diferentes, um Brasil fora das rotas turísticas”, conclui a repórter Nathalia Tavolieri.