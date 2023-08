Marcos Mion conta que filha pediu que ele não poste fotos sem camisa

Rio - Marcos Mion participou do podcast "Santa Correria" e revelou que sua filha do meio, Donatella, de 14 anos, fruto do casamento com Suzana Gullo, pediu que o apresentador do "Caldeirão", da TV Globo, não compartilhe imagens sem camisa nas redes sociais.

"Já faz um tempo que ela chegou e falou assim 'pai, para de postar foto sem camisa, pô', e eu 'filha, mas papai tá bem para caramba! E aí ela disse 'mas minhas amigas todas veem, para, pelo amor de Deus'. Um esforço para ficar bem aos 44, mas eu entendi ela", brincou Mion.

"Ela não gosta dessa exposição. Ainda falei assim 'mas muita gente acompanha você crescendo", e ela 'você que é a pessoa, eu não quero'. Então tudo agora eu mostro para ela, pergunto. Mesmo as coisas que eu falo tenho que tomar muito cuidado porque sei que chega neles [nos filhos] e nos amigos deles", completou.