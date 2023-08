Emanuelle Araújo desabafa sobre 'estrutura abusiva' nos bastidores da TV

Rio - Emanuelle Araújo, de 47 anos, deu sua opinião sincera sobre casos recentes de denúncias envolvendo personalidades da televisão. Em participação no podcast "Ser Artista" que vai ao ar na quarta-feira, a atriz destacou a importância de se implementar um código ético rigoroso dentro das emissoras brasileiras.

"Acho que existe medo. As pessoas sabem que agora podem ser denunciadas, existe um compliance. Então, a gente sabe que, hoje em dia, tem esse sistema e que bom. Demorou, mas chegou. A gente não pode mais viver uma estrutura abusiva, não importa. Dentro de hierarquias, entre colegas ou entre equipe. Abuso, não", defendeu a artista.

A famosa ainda destacou o efeito do compliance no meio artístico: "Essa estrutura de denúncia é extremamente pertinente, necessária e eu acho que isso provoca uma atenção", comentou. "Acho que as pessoas estão todas mais atentas de que isto pode provocar uma demissão, um mal-estar tremendo, uma mudança num projeto. Mas eu acho que a estrutura ainda é muito viciada no abuso. Isso é terrível", completou.