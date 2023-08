Paulinho da Viola recebe alta hospitalar: 'Muito feliz em voltar para casa'

Rio - O cantor Paulinho da Viola recebeu alta da Clínica São Vicente, na Gávea, nesta segunda-feira, após uma enterectomia para tratar um tumor gastrointestinal com que foi diagnosticado após dar entrada no hospital com um sangramento digestivo, no dia 31 de julho. A equipe do artista divulgou o boletim médico assinado pelo cirurgião Octávio Vaz.

"O paciente Paulo César de Faria (Paulinho da Viola) recuperou-se muito bem do procedimento cirúrgico executado. Está tendo alta hoje [segunda-feira] para sua residência", comunicou. Em suas redes sociais, Paulinho da Viola compartilhou o retorno para casa.

"Muito feliz em poder voltar para casa e ainda ser recebido ao som de 'Vou Vivendo', meu choro preferido do Pixinguinha. Quero agradecer novamente a todo o carinho e a todos os profissionais que me ajudaram nesta semana. Estou me recuperando bem, muito obrigado!", afirmou o artista.

Ótimas notícias por aqui! Nosso querido Paulinho teve uma recuperação significativa e recebeu alta hospitalar agora à tarde. Ele continuará em repouso em casa, sob os cuidados da família e com orientação médica. Agradecemos a todos pelas mensagens carinhosas.



Equipe P.V pic.twitter.com/BVx0HElHeO — Paulinho da Viola (@PaulinhoDaViola) August 7, 2023