Sheron Menezzes deslumbra ao mostrar férias no Caribe: 'Muito gata'

Rio - Sheron Menezzes, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para registrar a viagem que fez a Curaçao, ilha holandesa no Caribe. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz mostrou o cenário paradisíaco que curtiu ao lado de Clara Moneke, Carla Cristina Cardoso e Letícia Salles, colegas de cena na novela "Vai na Fé", que chega ao fim nesta sexta-feira, dia 11.

"Se melhorar, estraga", declarou a artista, na legenda de vídeo em que surge de biquíni em uma varanda, curtindo o último dia do passeio. Nos comentários, fãs e amigos fizeram questão de elogiar a famosa: "Coisa mais linda", disse Clara Moneke. "Muito gata", disparou um seguidor. "Belíssima!", escreveu mais uma internauta. "Última semana de Sol, e o Brasil não está preparado para isso!", avisou mais um usuário, citando a personagem de Sheron na novela de Rosane Svartman.

Confira: