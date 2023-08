Mel Maia e MC Daniel posam juntos nos EUA após boatos de reconciliação

Rio - Mel Maia, de 19 anos, e MC Daniel, de 24, deixaram os fãs animados ao surgirem juntos em fotos publicadas pela atriz, nesta segunda-feira. Em meio a boatos de que teriam retomado o namoro, os artistas posaram de mãos dadas após um show do funkeiro, em Nova York, nos Estados Unidos. "Imagina a cria? Não dá, a gente não se desgruda", escreveu a global, na legenda da publicação.

Acompanhado o ex-namorado na turnê norte-americana, Mel Maia ainda ganhou uma declaração de Daniel durante a apresentação do cantor em Nova Jersey. Ao som de "Revoada", o funkeiro cantou: "Off pro amor, casei com a Mel Maia". Na sequência, o artista se dirigiu à famosa, que assistia o show dos bastidores, e deu um beijo na atriz.

Mel e Daniel ficaram juntos por sete meses até anunciarem o fim do namoro, em junho deste ano. Desde então, os dois já estiveram juntos em diversos eventos e idas à praia, mas garantiram que seguem apenas como amigos.

Confira: