Sidney Sampaio se pronuncia após acidente e agradece apoio dos fãs: 'Que susto'

Rio - O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, se pronunciou pela primeira vez, nesta segunda-feira, a respeito do acidente que sofreu ao cair do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Em vídeo publicado pela assessora do artista, Claudia Melo, o rapaz agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido e falou com bom humor sobre a queda.

"Oi, pessoal, que susto, hein! Que susto que a gente tomou. (Estou) passando aqui só pra agradecer a Deus e a todas as pessoas que estão envolvidas na minha recuperação. A todas as pessoas que estão mandando mensagens de incentivo, de energia positiva. Eu estou aqui, recolhido, me recuperando, com a minha família. Mas, já já, eu vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso, como forma de agradecimento a todas as pessoas que estão comigo nesse processo. Fiquem com Deus, até já!", declarou Sidney.

Sidney caiu da janela do primeiro andar e teve duas fraturas. Após atendimento no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, o ator recebeu alta hospitalar ainda na sexta-feira. De acordo com Claudia Melo, ele sofreu efeitos colaterais de uma medicação para insônia . Hóspedes relataram gritaria e confusão nos momentos que antecederam o acidente.

Após a queda, Sidney Sampaio ficará imobilizado por 15 dias, o que motivou o adiamento da estreia de "Separados sob o mesmo teto", peça que estava prevista para entrar em cartaz nesta quarta-feira, dia 9. A assessora do artista, ainda informou que ele "passará por uma revisão com o ortopedista", antes de retomar as atividades profissionais.