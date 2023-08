Affair de Luísa Sonza relembra início do romance: 'Temos uma coisa em comum'

Rio - O influenciador digital Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, de 27 anos, abriu o jogo sobre o início do namoro com Luísa Sonza, de 25. Em participação no "PodDelas" desta segunda-feira, o streamer contou que foi procurado pela cantora nas redes sociais e relembrou a mensagem que recebeu da artista.

"Eu estava na varanda [de casa], assim que peguei o celular vi: 'Luísa Sonza: Acho que temos uma coisa em comum'", relatou o carioca, que confessou ter ficado nervoso com a abordagem da famosa. "Deu uma tremedeira, [mas] mandei uma mensagem pra ela tentando manter a tranquilidade", brincou.

Em seguida, Chico explicou que os dois começaram a conversar virtualmente até que decidiu chamar Luísa para sair. O influencer sugeriu que os dois se encontrassem pessoalmente em um bar, mas a cantora trouxe uma ideia melhor, convidando o rapaz para assistir um show de Caetano Veloso em São Paulo: "Vi que tinha um carinho da parte dela de saber o que eu gosto, porque sou apaixonado pelo Caetano, música popular brasileira", disse ele.

"Quando cheguei no aeroporto, liguei e ela (insistiu) em me buscar. Aí chega o carro: dois amigos no meio, ela em uma ponta, eu no outro canto da porta, com a avó dela da frente e o motorista", relatou o streamer, que enfatizou que o encontro foi um sucesso, ao ponto de Luísa assumir o romance em julho deste ano, dias antes de seu aniversário de 25 anos. "Coração tá cheio, ela é uma mulher fantástica", declarou Chico sobre a namorada.