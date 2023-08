Preta Gil cai no choro ao cantar Gal Costa no 'Criança Esperança' e é amparada por Ivete Sangalo

Rio - Preta Gil, de 49 anos, não conteve a emoção ao homenagear sua marinha, Gal Costa — que morreu em novembro de 2022 — durante o "Criança Esperança 2023", na noite desta segunda-feira. A cantora subiu ao palco para cantar a música "Força Estranha", composta por Caetano Veloso e grande sucesso de Gal, e foi amparada pela amiga, Ivete Sangalo, quando estava prestes a chorar.

Ao perceber a presença de Ivete, a filha de Gilberto Gil se entregou totalmente à emoção. Na ocasião, as duas se abraçaram e finalizaram a performance juntas.

O momento emocionante viralizou no Twitter e garantiu elogios de inúmeros usuários. "Que coisa mais linda, Preta Gil! Me emocionei aqui!", admitiu uma internauta. "Ai, Ivete... Você sabe o quanto é necessária! Amizade é isso!", enalteceu outra. "Quem não se emocionou nessa hora realmente não tem conhecimento da grandeza da Gal e do que foi a Preta Gil cantando essa música. Lindo, lindo. Me emocionei junto", ponderou um fã. "Viva Gal Costa! Eterna nossos corações!", vibrou outra.