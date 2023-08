'Eu canto a música e nem sequer me comunicam', diz MC Liro sobre apresentação no 'Criança Esperança'

Rio - Em um dos blocos musicais exibidos na noite desta segunda-feira (07) no "Criança Esperança", Negra Li se apresentou com a canção "Vai dar Certo (Vai na Fé)", que gravou junto do MC Liro. Entretanto, a situação provocou a revolta do funkeiro, que se sentiu excluído do programa.

"Obrigado TV Globo. A minha música no 'Criança Esperança', era pra ser eu cantando junto, mas as vezes não dá para entender. Fé em Deus e nas atitudes corretas. Deus sabe de tudo", escreveu em uma rede social, mostrando uma televisão, enquanto a faixa era exibida no programa.

Na sequência, MC Liro voltou as redes sociais para compartilhar um vídeo da apresentação, questionando não ter sido convidado. "Eu faço a música, eu canto a música. Nem sequer me comunica. TV Globo, obrigado por isso", afirmou.

A trilha tema da novela é baseada em uma das canções do cantor, intitulada "Vai na Fé", que ganhou versos cantados por Negra Li. Além de participar do processo de composição da faixa, que contou com outros oito colaboradores, incluindo o DJ que fez sua gravação original no sample, que complementa o refrão.