'Criança Esperança': Mara Maravilha ironiza reencontro entre Xuxa, Eliana e Angélica na web

Rio - Mara Maravilha, de 55 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para debochar do reencontro entre Xuxa, Eliana e Angélica durante o "Criança Esperança 2023". No Instagram, a apresentadora, que não foi convidada para participar da atração da TV Globo, ainda afirmou que sua ausência foi "mais comentada" que a performance das três loiras.