Gisele Bündchen fala sobre vício em cigarro na juventude: 'Não tinha a ver comigo'

Rio - Gisele Bündchen, de 43 anos, desabafou sobre hábitos pouco saudáveis que decidiu retirar de sua rotina e relembrou o antigo vício em cigarros. De acordo com a modelo, o tabagismo passageiro, enfrentado na juventude, foi provocado pela necessidade de "se encaixar" em um grupo e não coincidia com seus próprios ideais.

"Desde os meus 20 anos, nunca mais voltei a fumar. O cigarro aconteceu na minha vida pois queria me encaixar em um grupo, em um mundo, que não tinha nada a ver comigo. Tão logo me libertei disso e do mal que fazia, nunca mais voltei", celebrou da Top em uma entrevista concedida à revista Vogue.

Na sequência, a loira ainda elencou outros hábitos que buscou evitar com o passar do tempo. "Nos últimos anos, tomava vinho esporadicamente, mas faz quase dois anos que não bebo. O álcool prejudica a imunidade e, consequentemente, a saúde. Também não bebo mais café. Já o chocolate é um amor antigo, mas, como sei que açúcar não faz bem, como raramente e só chocolate meio amargo, e não aqueles cheio de gorduras e vários ingredientes desconhecidos. Posso dizer que o doce é, ainda, onde escorrego às vezes, principalmente quando estou no Brasil, onde tem mil docinhos maravilhosos por todos os lados", admitiu.

Ainda durante o bate-papo, Gisele aproveitou para fazer uma reflexão sobre ter conseguido se manter no topo da indústria da moda após quase 30 anos. "Acredito que tem muito a ver com a minha personalidade e as escolhas que fiz ao longo do caminho. Fui fiel aos meus valores e à minha essência, dei sempre o melhor de mim, encarei a profissão de forma séria e fui sempre muito profissional", ponderou.

"Sou naturalmente mais reservada e acabei escolhendo trabalhos que achava mais relevantes para me expor. Talvez isso tenha contribuído para a longevidade numa carreira normalmente tão passageira", concluiu a modelo.