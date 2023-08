Perlla muda os cabelos para celebrar 20 anos de carreira

Rio - Com uma rotina voltada ao ramo da beleza e bem-estar, Perlla investiu em novo visual, para celebrar 20 anos de carreira. A cantora, que também vem trabalhando como influenciadora, tem usado as redes sociais com o objetivo de compartilhar dicas de maquiagem e procedimentos para se manter em forma.

A cantora também abandonou as madeixas ruivas, substituindo pelo castanho, que marcou seu look. Pelas redes sociais, fãs elogiaram a mudança e deixaram comentários destacando a beleza de Perlla. "Minha Perlla original voltou", disse um. "Ele voltou! O melhor cabelo, já sabe que essa cor é minha favorita", rebateu outro.

A aposta foi um mega hair com 70 cm e 200 gramas de cabelo, com os fios em tons escuros, relembrando o visual que tinha quando surgiu no funk em 2003. A técnica, utilizou o preenchimento das pontas ralas, tornando o visual natural.

“O Mega Hair faz uma transformação e ajuda muito a melhorar a autoestima. Sem contar que qualquer pessoa pode aderir. É, inclusive uma ótima técnica para quem passa por problemas de saúde que implicam na queda de cabelo, como já aconteceu comigo mesma”, explicou a especialista Isabella Massariol.