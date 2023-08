Clara Moneke exibe visual para o filme 'Nosso Sonho', que conta a história de Claudinho e Buchecha

Rio - Clara Moneke mostrou a caracterização usada no longa "Nosso Sonho", que estreia dia 21 de setembro nos cinemas. Destaque como a Kate em "Vai na Fé", que entrou na última semana de exibição na TV Globo, a atriz de 24 anos interpretou Vanessa Alves, viúva de Claudinho, no longa que retrata a carreira de sucesso da dupla formada com Buchecha.

De origem humilde, os amigos de São Gonçalo alcançaram o sucesso com o funk melody na década de 1990. Entre os seus maiores sucessos estão as músicas "Nosso Sonho", "Quero Te Encontrar", "Só Love", "Xereta" e "Fico Assim Sem Você", essa última ficou eternizada após a morte de Claudinho, ocorrida em 2002 por conta de um acidente de carro na volta de um show no interior de São Paulo. Os versos "Amor sem beijinho, Buchecha sem Claudinho, sou eu assim sem você", ganharam fama de proféticos.

O longa "Nosso Sonho" traz o ex-BBB Lucas Penteado na pele de Claudinho e Juan Paiva, que se destacou na novela "Um Lugar ao Sol", interpretando Buchecha.