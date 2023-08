Jojo Todynho faz bariátrica após ter desistido do procedimento: 'Saí do casulo'

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para confirmar os rumores de que passaria por uma cirurgia bariátrica. No Instagram, a cantora, que já realizou o procedimento e está internada em um hospital localizado na Barra da Tijuca, apareceu confiante e pediu orações para os fãs.

"Passando para dizer que a butterfly [borboleta em inglês], fly, fly, fly [voa em inglês]... Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja", iniciou a artista, que apareceu vestindo um roupão de hospital nos stories.

"Saí do casulo, bebê! Vamos com tudo? Estou ótima, orem por mim! Logo, logo, estou passando por aqui para deixar um 'beijão' para vocês! A mamãe já volta!", finalizou, otimista.

A internação de Jojo Todynho foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital, que alegou ainda não ter notícias sobre seu estado de saúde. "Ela está internada no Hospital Unimed-Rio e já passou pela cirurgia. Mas ainda não temos mais informações", diz o comunicado.

Em março deste ano, a cantora contou que havia desistido do procedimento e afirmou ter perdido cerca de 24 kg, em pouco mais de dois meses, após ter adotado um estilo de vida mais saudável. "Estou no projeto saúde desde o começo de janeiro. Estava com 159 e devo estar com 135 kg. Mudei a alimentação, treino e estou feliz com o resultado", disse ao programa 'Mais Você', na ocasião.

Veja o vídeo