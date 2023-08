MC Marcinho segue internado no Rio e respira com ajuda de aparelhos

Rio - MC Marcinho, de 45 anos, segue com um quadro de saúde estável, de acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira, pelo Hospital Copa D'Or, onde o funkeiro está internado desde o dia 27 de junho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Após passar por uma cirurgia para implante de um coração artificial, ainda recebe "cuidados intensivos" e respira com a ajuda de aparelhos, segundo informou a instituição de saúde.

Portador de cardiopatia e doença renal crônica, Marcio André Nepomuceno Garcia voltou a respirar com ventilação mecânica em 27 de julho, um mês depois de ser hospitalizado. No último dia 11, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser intubado em estado grave. Dois dias depois, o dono do hit "Glamurosa" foi submetido ao procedimento que implantou um coração artificial. Atualmente, o artista segue na fila de transplante, à espera de um coração real.

Em agosto de 2021, o funkeiro passou por uma cirurgia para colocar o marca-passo no coração. Já em março deste ano, Marcinho foi internado novamente para realizar a troca do dispositivo, quando movimentou a web com um apelo, depois de passar mais de uma semana na espera para que a empresa responsável por seu plano de saúde autorizasse o procedimento. Famosos como Ludmilla, Pocah, Naldo e Buchecha foram alguns dos nomes que cobraram um posicionamento da empresa na época.